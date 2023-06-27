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В столичном Депстрое отметили, что темпы строительства в Москве снижаться не будут

В столичном Депстрое отметили, что темпы строительства в Москве снижаться не будут

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Темпы строительства в Москве снижаться не будут. Об этом заявил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Касается это прежде всего больниц, школ, детских садов и других важных социальных объектов. В данный момент в работе находится более 400 объектов на площади в несколько миллионов квадратных метров.

Глава департамента отметил, что особое внимание уделяют реновации. В этом году в Москве планируют построить более 50 домов. С января в эксплуатацию ввели 26 зданий, возведенных для участников программы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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