Около 3,5 тыс машин задействуют для распыления воды на улицах Москвы

Примерно 3 500 машин будут распылять воду на улицах Москвы в понедельник, 27 июня, из-за рекордной жары. Об этом сообщили в столичном комплексе городского хозяйства.

Такая мера позволит охладить асфальт и избежать деформации под солнцем. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

