Новости последнего часа: число аэраций воздуха в Москве из-за жары увеличили до 5

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Число запланированных аэраций воздуха в Москве из-за жары увеличили с трех до пяти. Об этом заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Десятки сотрудников IKEA стоят в очереди, чтобы попасть на распродажу. Она началась 27 июня.

В Белогорском районе Крыма подтоплено около 100 домов. В данный момент идет эвакуация детей из интерната, сообщили власти региона.