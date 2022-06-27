Столичные пляжи и бассейны продолжили пользоваться популярностью у горожан

Москвичи ищут источники прохлады. В эти рекордно жаркие дни особой популярностью пользуются городские бассейны и пляжи. Однако в некоторых местах нужно отстоять немаленькую очередь.

Какие варианты предлагает столица для желающих охладиться? Где меньше всего людей? И в каких водоемах в этом сезоне можно купаться, а где лучше не стоит?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.