Новости последнего часа: городские службы перевели в режиме повышенной готовности

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Московские городские службы 27 июня переведены в режиме повышенной готовности из-за жары. Синоптики обещают 33 градуса, сообщили в мэрии.

Многофункциональный центр на тысячу рабочих мест откроют в ТиНАО. Проект реализуют в рамках городской программы по созданию мест приложения труда. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Москва получила 200 тысяч карт "Тройка" с отечественным чипом. До конца 2027 года для Мосметро сделают 19 миллионов отечественных "Троек", сообщили в Дептрансе.