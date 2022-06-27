В "Зарадье" прошли заключительные показы Московской недели моды

Заключительные показы Московской недели моды прошли в парке "Зарядье". На семь дней столица превратилась в настоящий модный кластер. Показы состоялись не только в "Зарядье", но также на ВДНХ, в ГУМе, в метро и на других площадках.

Москвичи смогли посмотреть работы корифеев российской моды, в том числе Вячеслава Зайцева, Валентина Юдашкина. Были также коллекции начинающих дизайнеров со всей страны. Всего на участие в неделе моды поступило 900 заявок из 80 городов. Такого масштабного события в сфере fashion-индустрии в России еще не было.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.