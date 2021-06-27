Непогода накрыла аэропорт Шереметьево. В Москве вечером 27 июня прогнозируют ливневые дожди и грозы, поэтому вылеты могут задержаться или и вовсе отмениться.

В МЧС предупредили горожан об осторожности. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.