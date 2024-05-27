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Новости

27 мая, 21:00

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Девять комфортных пространств обустроят на юго-востоке Москвы

Девять комфортных пространств обустроят на юго-востоке Москвы

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Юго-восток Москвы продолжает обновляться. Там предстоит масштабная работа по благоустройству, в результате которой появятся девять комфортных общественных пространств.

Клиенты СДЭК более суток не могут получить и отправить посылки. Сервис доставки грузов столкнулся с техническим сбоем. Приложение и сайт компании не работают.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил москвичей о "безжалостном" солнце. По его словам, температура в городе будет ежедневно расти. При этом осадков в прогнозе нет, уточнил он.

Об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.

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