Девять комфортных пространств обустроят на юго-востоке Москвы

Юго-восток Москвы продолжает обновляться. Там предстоит масштабная работа по благоустройству, в результате которой появятся девять комфортных общественных пространств.

Клиенты СДЭК более суток не могут получить и отправить посылки. Сервис доставки грузов столкнулся с техническим сбоем. Приложение и сайт компании не работают.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил москвичей о "безжалостном" солнце. По его словам, температура в городе будет ежедневно расти. При этом осадков в прогнозе нет, уточнил он.

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