Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру субботы

В Парке Горького на Крымской набережной проходит турнир по рыбалке рамках Рыбной недели. Также для всех гостей был приготовлен большой котел ухи. Всего на фестиваль привезли более 250 тонн деликатесов – это рыба, камчатские крабы, морские ежи и многое другое.

Тоннелепроходческие комплексы начали движение между станциями "ЗИЛ" и "Крымская" Троицкой линии метро в прошлом году. Машины уже сделали тоннели под руслом Москвы-реки, в ближайшее время они начнут работу под путями Павелецкого направления МЖД. Параллельно идет строительство тоннелей между "Академической" и "Крымской". Участок от "ЗИЛа" до "Коммунарки" планируют открыть в следующем году.

Сергей Собянин в своем блоге рассказал, как меняются западные районы столицы. За последние годы в Очаково-Матвеевское и Тропарево-Никулино удалось построить множество проектов. В скором времени там запустят МЦД-4. Появились новые магистрали, школы, детские сады и спорткомплексы.

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