Участок Серпуховско-Тимирязевской линии метро закроют 27–28 мая

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Новости

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27 мая, 21:00

Город

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру субботы

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру субботы

Выставка в честь 200-летия писателя Александра Островского открылась на Арбате

Храм в честь Архистратига Михаила возведут на Луганской улице в Москве

В Парке Горького пройдет турнир по рыбалке в рамках столичной Рыбной недели

Праздник в преддверии Дня пожарной охраны Москвы организовали на Поклонной горе

Жителям столицы рассказали, что можно купить на фестивале "Рыбная неделя"

Собянин рассказал, как пройдет летний сезон проекта "Московское долголетие"

Москвичам рассказали, что можно купить на фестивале "Рыбная неделя" в столице

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Собянин рассказал, как отпраздную День защиты детей в столице

В Парке Горького на Крымской набережной проходит турнир по рыбалке рамках Рыбной недели. Также для всех гостей был приготовлен большой котел ухи. Всего на фестиваль привезли более 250 тонн деликатесов – это рыба, камчатские крабы, морские ежи и многое другое.

Тоннелепроходческие комплексы начали движение между станциями "ЗИЛ" и "Крымская" Троицкой линии метро в прошлом году. Машины уже сделали тоннели под руслом Москвы-реки, в ближайшее время они начнут работу под путями Павелецкого направления МЖД. Параллельно идет строительство тоннелей между "Академической" и "Крымской". Участок от "ЗИЛа" до "Коммунарки" планируют открыть в следующем году.

Сергей Собянин в своем блоге рассказал, как меняются западные районы столицы. За последние годы в Очаково-Матвеевское и Тропарево-Никулино удалось построить множество проектов. В скором времени там запустят МЦД-4. Появились новые магистрали, школы, детские сады и спорткомплексы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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