Праздник в преддверии Дня пожарной охраны Москвы организовали на Поклонной горе

Поиграть с пожарными рукавами и огнетушителями разрешили детям на Поклонной горе 27 мая. Там устроили праздник в преддверии Дня пожарной охраны Москвы.

Сотрудники МЧС и Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям показали, с какой техникой они работают и какую экипировку надевают. Старшеклассники могли принять участие в мастер-классах и освоить навыки первой помощи.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.