Участок Серпуховско-Тимирязевской линии метро закроют 27–28 мая

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17:30

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Праздник в преддверии Дня пожарной охраны Москвы организовали на Поклонной горе

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Поиграть с пожарными рукавами и огнетушителями разрешили детям на Поклонной горе 27 мая. Там устроили праздник в преддверии Дня пожарной охраны Москвы.

Сотрудники МЧС и Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям показали, с какой техникой они работают и какую экипировку надевают. Старшеклассники могли принять участие в мастер-классах и освоить навыки первой помощи.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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