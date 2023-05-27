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16:15

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Москвичам рассказали, что можно купить на фестивале "Рыбная неделя" в столице

Москвичам рассказали, что можно купить на фестивале "Рыбная неделя" в столице

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В Парке Горького повара приступили к варке огромного котла ухи, они обещают приготовить 100 литров наваристого супа. А еще посетителей парка ждет битва популярных кулинарных блогеров. Все это проходит в рамках фестиваля "Рыбная неделя", которая в данный момент проходит в Москве.

Всего на фестиваль доставлено более 250 тонн рыбы и морепродуктов. Всевозможная рыба, камчатские крабы, морские ежи – все это можно не только купить, но и продегустировать. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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