В усадьбе "Покровское-Стрешнево" приступили к восстановлению лепнины

Реставраторы усадьбы "Покровское-Стрешнево" приступили к восстановлению лепнины. Часть элементов утрачена безвозвратно, но некоторые фрагменты удалось спасти.

Площадь, на которой проводятся работы, – почти три тысячи квадратных метров. Еще предстоит смонтировать водосточную систему, установить ограждения на кровле, декоративные козырьки, обустроить отмостки, наружные дверные блоки, пандусы. Завершить реставрацию усадьбы планируют в этом году.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.