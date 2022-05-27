Телеканал Москва 24 показал фотографии радуги в столице. В некоторых районах города можно было наблюдать и двойную. Фотографии прислали телезрители.

Огромная радуга появилась над Северным Бутовом. Природное явление наблюдали и жители Подольска. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.