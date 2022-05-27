На территории столичного ЖК Shagal появится Аллея ветеранов ЗИЛа

Аллея ветеранов ЗИЛа появилась на территории будущего жилого квартала Shagal. Его возводят на площадке, которую раньше занимал завод.

Там высадили 15 пятилетних кленов. Таким образом, огромная территория бывшего предприятия постепенно превращается в комфортное для горожан пространство.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

