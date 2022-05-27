На фестивале "Рыбная неделя" в столице проведут мастер-классы для посетителей

Черноморская барабулька, дальневосточная корюшка, чилийская форель и камчаткий краб – все это можно попробовать в Москве. В городе начался фестиваль "Рыбная неделя".

Кроме дегустации, москвичей ждут мастер-классы. Куда ехать за морепродуктами? И что с ценами на них? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.