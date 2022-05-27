Гастрономический фестиваль "Рыбная неделя" открылся в Москве

В Москве открылся гастрономический фестиваль "Рыбная неделя". Он продлится до 5 июня.

На 23 площадках – в центре города и жилых районах – можно будет купить десятки видов промысловых рыб и других морепродуктов.

В рамках фестиваля состоятся различные творческие и кулинарные мастер-классы, выступления музыкантов. Показательные выступления и мастер-классы по гребле на лодках класса "Дракон" организованы на Гольяновскому пруду, а на Москве-реке пройдет заплыв на сапбордах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

