Москвичи поделились кадрами, на которых коммунальщики ликвидируют последствия непогоды

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Что вообще происходит". В ней телезрители показывают, что их удивило за последнее время. Фото и видео просят присылать в WhatsApp по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

Москвичи поделились кадрами, как коммунальщики ликвидируют последствия непогоды. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.