В столице стартовал фестиваль "Рыбная неделя"

В Москве стартовал фестиваль "Рыбная неделя". Это один из самых популярных фестивалей у горожан и гостей города. На площадках мероприятия можно купить и попробовать десятки видов свежей рыбы и морепродуктов со всей России.

Где расположены площадки? И какие сюрпризы приготовили организаторы? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.