Константин Ремчуков возглавил Общественную палату Москвы

Председателем Общественной палаты Москвы IV созыва стал Константин Ремчуков. Он занимает этот пост с 2016 года.

Всего в Общественную палату вошли 45 человек – представители социально ориентированных некоммерческих организаций, спортсмены, врачи, педагоги, деятели науки, культуры и искусства.

Общественники уже проголосовали за формирование в палате профильных комиссий. Они будут заниматься вопросами образования, здравоохранения, транспорта и комплексного развития города. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.