В парке "Зарядье" стартовал проект "Волны цветения". Это масштабное цветочное ландшоу, которое рассчитано на весну, лето и осень.

Цветы в парке будут распускаться волнами – от первоцветов до самых поздних растений, на протяжении нескольких месяцев посетители будут видеть новый пейзаж.

Проект "Волны цветения" дополняет концепцию парка по созданию образов пяти климатических зон России: тундра, лес, степь, луга и субтропики в одном месте. Цветы подбирались специально под эти зоны.