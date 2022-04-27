ФСО закроет Кремль для посетителей в День Победы

Федеральная служба охраны (ФСО) сообщила о закрытии Кремля для посетителей 7 и 9 мая. Ограничения связаны с подготовкой и проведением мероприятий, посвященных Дню Победы.

7 мая Кремль будет закрыт до 13:00, а 9 мая – весь день. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.