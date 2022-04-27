На портале mos.ru стал доступен график отключения горячей воды

Уже сейчас можно узнать, когда в доме планируют отключить горячую воду. 27 апреля начали работу сразу несколько сервисов. Найти свой дом и посмотреть сроки отключения можно на портале mos.ru, а также на официальном сайте МОЭК. Об этом сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.

Он напомнил, что плановые отключения проводят после окончания отопительного сезона в качестве подготовки к новому. Проверяют давление в трубах, готовят их к испытаниям температурой и ищут участки, которые перед приходом холодов нужно заменить.

Раньше воду отключали на 20 и более дней. Сейчас максимальный срок – 10 дней. Для тех, у кого нет доступа к интернету, работает горячая линяя в Едином диспетчерском центре.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

