Бесплатную зону отдыха для спортсменов откроют на ВДНХ

На ВДНХ откроют оборудованную зону отдыха для тех, кто занимается спортом на территории комплекса. Для этого выделено одно из зданий.

В нем установят мужские и женские раздевалки, ящики для хранения вещей и лаундж-зал для общения. Зона отдыха для спортсменов откроется на ВДНХ 1 мая и будет бесплатной. Посетить зону отдыха могут все желающие как в период спортивных соревнований, так и во время тренировок.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.