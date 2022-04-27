Коммунальную технику в Москве перевели на летний режим работы

Коммунальная техника Москвы переведена на летний режим работы. Для ежедневной уборки улиц на машины установлено поливочное оборудование. Снегоочистители и другое зимнее оборудование проверили и отправили на консервацию до следующего сезона.

По словам заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова, в городе задействуют 19 тысяч единиц дорожно-уборочной техники, а также сопутствующее оборудование. Коммунальная техника будет эксплуатироваться в соответствии с погодными условиями. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.