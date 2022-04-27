В "Аптекарском огороде" зацвела пролеска двулистная. Она относится к семейству спаржевых.

Естественный ее ареал – это юг Восточной Европы, Крым, Кавказ, даже в Азии встречается. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.