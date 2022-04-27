В Щукинский парк вернут беседки в историческом стиле

Щукинскому парку вернут исторический облик. Там появятся деревянные беседки, которые были в середине XX века. Как сообщили в комплексе городского хозяйства Москвы, их установят в основной части парка и в районе улицы Маршала Василевского.

В таком же стиле оформят павильоны, вышки для наблюдения за птицами и белками, а также информационные стенды. Это создаст единый визуальный образ всего парка.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.