Столичным рестораторам рекомендовали закрыть летние веранды из-за ухудшения погоды

Владельцам летних веранд в столице рекомендовали закрыть их в связи с ухудшением погоды, сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на столичный департамент торговли и услуг.

В ведомстве напомнили, что в городе объявили желтый уровень погодной опасности из-за ветра с порывами до 15 метров в секунду. Предупреждение будет действовать с 09:00 до 21:00 среды, 27 апреля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.