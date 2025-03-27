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27 марта, 19:45

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Новости Москвы: школу на 600 мест построили в Богородском районе Москвы

Новости Москвы: школу на 600 мест построили в Богородском районе Москвы

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Строительство новой школы на 600 мест завершилось в районе Богородское. Ее возвели на Тюменской улице. Стены здания выполнили в светлых оттенках, часть окон – с желтым акцентом. Ученики младших, средних и старших классов будут попадать в здание через разные входы. Помимо учебных кабинетов и спортзалов, в школе оборудуют инженерные и медицинские комплексы, а также класс робототехники.

Кроме того, новые остановки появятся еще в 12 районах столицы. Как сообщили в Дептрансе, благодаря этому автобусы и электробусы станут ближе подъезжать к поликлиникам, школам, домам и платформам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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