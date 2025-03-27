Почти полмиллиона человек посетили рынок "Москва – на волне" в Митине

Рыбный рынок "Москва – на волне" в Митине стал одной из самых популярных гастрономических точек столицы. Он открылся полгода назад и за это время привлек почти полмиллиона человек.

Здесь можно не только купить свежую рыбу и морепродукты, но и принять участие в дегустациях, посмотреть кулинарные шоу. В ассортименте – более 600 видов рыбы, которые привозят из 17 регионов России. Наибольшим спросом пользуются слабосоленая сельдь, карп, салат из морской капусты и икра горбуши.

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