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27 марта, 19:45

Город

Почти полмиллиона человек посетили рынок "Москва – на волне" в Митине

Почти полмиллиона человек посетили рынок "Москва – на волне" в Митине

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Рыбный рынок "Москва – на волне" в Митине стал одной из самых популярных гастрономических точек столицы. Он открылся полгода назад и за это время привлек почти полмиллиона человек.

Здесь можно не только купить свежую рыбу и морепродукты, но и принять участие в дегустациях, посмотреть кулинарные шоу. В ассортименте – более 600 видов рыбы, которые привозят из 17 регионов России. Наибольшим спросом пользуются слабосоленая сельдь, карп, салат из морской капусты и икра горбуши.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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городвидеоЕкатерина Фоменко

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