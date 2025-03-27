Новости градостроительного комплекса Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

В Северо-Западном округе Москвы строятся сразу 15 образовательных учреждений, сообщил Сергей Собянин. Новые здания для учебных заведений строят в районах Куркино, Митино, Щукино и других. В районе Покровское-Стрешнево возводят пять объектов, среди которых новый корпус Курчатовской школы.

"Первые этажи новостроек по программе реновации проектируют нежилыми. Там располагаются помещения, в которых открываются объекты социально-бытового назначения: аптеки, частные медицинские клиники, досуговые центры, магазины и точки общественного питания. Сегодня во всех округах столицы используется 853 нежилых помещения. Из них 165 – в Северном административном округе, 106 – в Западном, 89 – в Восточном, а 82 – в Юго-Восточном", – заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В 2024 году в городе построили 17 спортивных объектов суммарной площадью около 140 тысяч квадратных метров. Больше всего спортобъектов построили в ЦАО, среди них – дворец тенниса "Лужники".