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27 марта, 16:45

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Трек "Москва будущего" стартовал на выставке-форуме "Россия"

Трек "Москва будущего" стартовал на выставке-форуме "Россия"

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На выставке-форуме "Россия" в рамках трека "Москва будущего" стартовал цикл мероприятий, посвященных цифровому туризму, профессиям и медицине будущего. Для гостей выставки подготовили тематические викторины, мастер-классы, а также встречи с футурологами, фантастами и людьми, чья жизнь связана с космосом.

Кроме того, по словам помощника программного директора пространства Москвы Кристины Копцевой, представители транспортного комплекса расскажут о том, какие инновации планируются в столичном метро. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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