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27 марта, 15:00

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Выставка Nature Photo Team открылась в Галерее классической фотографии

Выставка Nature Photo Team открылась в Галерее классической фотографии

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В Галерее классической фотографии стартовала выставка Nature Photo Team, посвященная природе и путешествиям. На ней гости экспозиции могут увидеть снимок, ставший лучшим по итогам конкурса Wild Photographer of the Year, а также множество фоторабот с животными и пейзажами.

Как рассказывают организаторы выставки, за каждым кадром кроется особенная история. Например, для того, чтобы сделать фотографию пейзажа острова Атласова на Курилах, автор вместе с командой плыл с Сахалина на маленькой парусной яхте. В течение 10-дневного путешествия им пришлось столкнуться со штормами и сильным холодом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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