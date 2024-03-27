Автомобильные мосты общей протяженностью 1,5 км построят в Москве

В Москве строят и проектируют семь автомобильных мостов. Общая их протяженность составит 1,5 километра. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

В скором времени в столице появятся новый мост вблизи Новозаводской улицы и в продолжении улицы Мясищева. Кроме того, на Мосфильмовской улице возведут 470-метровую переправу.

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