27 марта, 12:45Город
Автомобильные мосты общей протяженностью 1,5 км построят в Москве
В Москве строят и проектируют семь автомобильных мостов. Общая их протяженность составит 1,5 километра. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
В скором времени в столице появятся новый мост вблизи Новозаводской улицы и в продолжении улицы Мясищева. Кроме того, на Мосфильмовской улице возведут 470-метровую переправу.
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