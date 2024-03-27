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27 марта, 08:00

Город

Московских предпринимателей приглашают на конференцию о финансировании бизнеса

Московских предпринимателей приглашают на конференцию о финансировании бизнеса

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Московских предпринимателей приглашают на конференцию об инструментах финансирования бизнеса. Гостям встречи расскажут об актуальных городских программах финансовой поддержки, а также помогут разобраться в различных аспектах лизинга и факторинга. На конференции выступят эксперты в области финансов, кредитования и инвестиций.

Мероприятие пройдет 27 марта с 13:00 до 17:00 в деловом центре "Москва". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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