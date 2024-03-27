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27 марта, 07:45

Город

Новый трек "Москва будущего" стартовал на выставке "Россия" на ВДНХ

Новый трек "Москва будущего" стартовал на выставке "Россия" на ВДНХ

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На выставке-форуме "Россия" теперь можно отправиться на виртуальные экскурсии. В пространстве столицы стартовал новый трек "Москва будущего".

Программа рассчитана на посетителей любого возраста. Для гостей подготовили мастер-классы по созданию браслетов, сумок и кепок с необычным дизайном. Будут также лекции, викторины, встречи с футурологами и писателями-фантастами. Программа продлится до 12 апреля.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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