Новый трек "Москва будущего" стартовал на выставке "Россия" на ВДНХ

На выставке-форуме "Россия" теперь можно отправиться на виртуальные экскурсии. В пространстве столицы стартовал новый трек "Москва будущего".

Программа рассчитана на посетителей любого возраста. Для гостей подготовили мастер-классы по созданию браслетов, сумок и кепок с необычным дизайном. Будут также лекции, викторины, встречи с футурологами и писателями-фантастами. Программа продлится до 12 апреля.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.