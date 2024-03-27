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27 марта, 07:30

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Новые указатели появятся на улицах Москвы

Новые указатели появятся на улицах Москвы

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В сети пешеходной навигации столицы появятся новые указатели, которые приведут москвичей и гостей столицы к объектам, связанным с выдающимися деятелями русской культуры. Об этом рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы.

В общей сложности в столице появится 27 таких новых навигационных табличек. Они представляют собой указатели, на сине-белом поле которых размещена информация о достопримечательностях и QR-код.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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