Новые указатели появятся на улицах Москвы

В сети пешеходной навигации столицы появятся новые указатели, которые приведут москвичей и гостей столицы к объектам, связанным с выдающимися деятелями русской культуры. Об этом рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы.

В общей сложности в столице появится 27 таких новых навигационных табличек. Они представляют собой указатели, на сине-белом поле которых размещена информация о достопримечательностях и QR-код.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.