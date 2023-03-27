Более 100 площадок подготовили в Москве по случаю "Ночи театров"

27 марта более ста площадок по всей Москве подготовили для театралов специальную программу. В "Геликон-опере" прошло открытие масштабной культурной акции – "Ночь театров". В этом году мероприятие посвящено 200-летию со дня рождения русского драматурга Александра Островского.

Что интересного ждет зрителей грядущей ночью? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.



((ХРОН 4:10

Привет

В кадре (иду по коридору и оператор заходит в зал, показывает людей и концерт (коротко))

Сбойка

((СБОЙКА

ХРОН 43с

Да мы любители не только театра как драматического, а в контексте общем. И опера, и балет, и музей, и сколько сейчас всяких красивый особняков реставрируют, интересно же посмотреть.

// Вы знаете, ночь театров для нас первый опыт. Яркое впечатление, которые мы хотели повторить, когда мы увидели такое интересное мероприятие, почувствовать на себе эту атмосферу

// Само помещение просто изумительной красоты. Здесь в первый раз, в восторге от зала. Но, я думаю, что мероприятие будет изумительным))

Графика афиша

Снх Заславский критик

((СНХ)) ((ТИТР: Григорий Заславский, театральный критик, ректор Российского института театрального искусства))

ХРОН 36с

0:41 - 1:00

Мы, как гитис, участвуем в 4 или 5 мероприятиях. Один из наших профессоров читает лекцию в московском театре кукол, я встречаюсь в московском театре на Бронной с Константином богомоловым, мы там говори об Островском, а это тоже очень важно

1:10 - 1:18

Наш учебный театр даёт спектакль «Женитьба Бальзаминова», мероприятие начинается в 9 вечера

1:23 - 1:30

Для нас это очень важно и приятно, не быть в стороне от всего, что происходит в культурной жизни Москвы))

Бз

Писарев худрук

((Евгений Писарев, Художественный руководитель театра имени Пушкина

ХРОН 23с

Вообще сейчас вне зависимости дня театра публика стала ходить больше, ходят все чаще и с большим удовольствием. Театр это сильное лекарство для очеловечивания человека и лекарство против злобы и разобщённости))

Бз

Снх Кибовский

((Александр Кибовский, Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента культуры

ХРОН 36

Театр в школу. Наши театры, молодые артисты, даже мэтры приезжают прямо в школу, где у нас благодаря Сергею Семёновичу сделано много хороших залов со всеми условиями, и прямо на месте выступают перед ребятами и им ближе оказаться к театру. Тут есть свои сложности связанные с групповыми помещениями, а когда театр приезжает к тебе это очень востребовано. Есть программа школа в театр, когда выделены средства, когда школьные классы могут посетить театральные постановки. У нас больше 400 таких спектаклей, которые монут посещать))

Пока))