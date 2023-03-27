Новости часа: инцидент с поврежденным водопроводом не повлиял на водоснабжение в столице

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Инцидент с поврежденным водопроводом в центре Москвы не повлиял на водоснабжение жителей. Об этом сообщил Мосводоканал.

Минстрой призвал не ждать снижения цен на жилье в России. Как прокомментировали в ведомстве, квадратный метр не станет дешевле с учетом роста цен на стройматериалы, стоимости земли и инфраструктуры.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху снова призвал протестующих израильтян воздержаться от насилия. У Кнессета собрались тысячи человек вечером 27 марта.