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Новости

27 марта, 16:30

Политика

Новости часа: инцидент с поврежденным водопроводом не повлиял на водоснабжение в столице

Новости часа: инцидент с поврежденным водопроводом не повлиял на водоснабжение в столице

Коммунальные службы разобрались с утечкой воды на 2-й Бауманской улице

Демонтаж новогодних конструкций начался в Москве

Новости часа: в Москве начали разбирать новогодние световые конструкции

Собянин: за 10 лет в Москве открыли и обновили 85 зданий театров

Поток воды хлынул на проезжую часть 2-й Бауманской улицы

Москвичам показали, как специалисты промывают фасады домов на западе города

Собянин объявил о скором открытии Театра Эстрады после реставрации

Собянин поздравил со Всемирным днем театра деятелей театрального искусства

"Актуальный репортаж": блошиный рынок вернулся в столичный ТЦ "Тишинка"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Инцидент с поврежденным водопроводом в центре Москвы не повлиял на водоснабжение жителей. Об этом сообщил Мосводоканал.

Минстрой призвал не ждать снижения цен на жилье в России. Как прокомментировали в ведомстве, квадратный метр не станет дешевле с учетом роста цен на стройматериалы, стоимости земли и инфраструктуры.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху снова призвал протестующих израильтян воздержаться от насилия. У Кнессета собрались тысячи человек вечером 27 марта.

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