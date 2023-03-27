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27 марта, 15:45

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Демонтаж новогодних конструкций начался в Москве

Демонтаж новогодних конструкций начался в Москве

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В Москве начался демонтаж новогодних конструкций. Сотрудники комплекса горхозяйства убрали елки с улиц столицы еще в январе, а иллюминацию решили оставить до весны, так как они служили дополнительным источником света.

Теперь все арки, тоннели, гирлянды и шары разберут и отправят на техобслуживание и хранение. Как рассказал заммэра Петр Бирюков, инсталляции очистят от скопившейся за несколько месяцев городской пыли, а километры лампочек проверят на наличие повреждений. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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