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27 марта, 15:30

Политика

Новости часа: в Москве начали разбирать новогодние световые конструкции

Новости часа: в Москве начали разбирать новогодние световые конструкции

Собянин: за 10 лет в Москве открыли и обновили 85 зданий театров

Поток воды хлынул на проезжую часть 2-й Бауманской улицы

Москвичам показали, как специалисты промывают фасады домов на западе города

Собянин объявил о скором открытии Театра Эстрады после реставрации

Собянин поздравил со Всемирным днем театра деятелей театрального искусства

"Актуальный репортаж": блошиный рынок вернулся в столичный ТЦ "Тишинка"

Новости часа: Собянин поздравил со Всемирным днем театра деятелей театрального искусства

Более 60 тысяч фонарей с контролерами установят в Москве в 2023 году

Новости часа: Собянин объявил о скором открытии Театра Эстрады после реставрации

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве начали разбирать новогодние световые конструкции. О демонтаже сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Российские средства ПВО за сутки сбили украинский вертолет Ми-8 и 13 беспилотников ВСУ. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

Минпросвещения РФ ставит задачу к концу 2024 года создать театр в каждой школе. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.

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