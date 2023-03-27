Новости часа: в Москве начали разбирать новогодние световые конструкции

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве начали разбирать новогодние световые конструкции. О демонтаже сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Российские средства ПВО за сутки сбили украинский вертолет Ми-8 и 13 беспилотников ВСУ. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

Минпросвещения РФ ставит задачу к концу 2024 года создать театр в каждой школе. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.