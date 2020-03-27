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27 марта 2020, 19:30

Транспорт

В столичных автомойках проводят санитарную обработку машин

В столичных автомойках проводят санитарную обработку машин

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В автомойках Москвы начали проводить санитарную обработку машин. Стоимость услуги – 1,5 тысячи рублей. Помимо стандартной мойки, за эти деньги салон вымоют со спиртом и проведут процедуру озонирования.

Для стойкого эффекта рекомендуют делать это ежедневно. В основном услуга востребована у такси, в машинах за сутки ездят десятки людей. Водители говорят, многие клиенты интересуются, что делают для противодействия коронавирусу.

На самих автомойках уборку тоже стали проводить чаще. При этом увеличили использование дезинфицирующих средств. Меняют перчатки и моют руки после каждого клиента. А вот сервис поиска попутчиков BlaBlaCar пока приостановил работу в России. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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Сюжет: Коронавирус
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