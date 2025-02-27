27 февраля, 08:00Город
Каток на Северном речном вокзале пригласил на бесплатные мастер-классы
Москвичей приглашают завершить сезон катания на коньках на катке Северного речного вокзала. В предстоящие выходные там пройдут последние бесплатные мастер-классы.
1 марта их проведет двукратный серебряный призер Олимпийских игр Евгения Тарасова, а 2 марта посетители смогут покататься вместе с Викторией Синициной и Никитой Кацалаповым. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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