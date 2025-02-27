Каток на Северном речном вокзале пригласил на бесплатные мастер-классы

Москвичей приглашают завершить сезон катания на коньках на катке Северного речного вокзала. В предстоящие выходные там пройдут последние бесплатные мастер-классы.

1 марта их проведет двукратный серебряный призер Олимпийских игр Евгения Тарасова, а 2 марта посетители смогут покататься вместе с Викторией Синициной и Никитой Кацалаповым. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.