Участок Калужско-Рижской линии метро закроют 1 и 2 марта

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27 февраля, 08:00

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Каток на Северном речном вокзале пригласил на бесплатные мастер-классы

Каток на Северном речном вокзале пригласил на бесплатные мастер-классы

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Москвичей приглашают завершить сезон катания на коньках на катке Северного речного вокзала. В предстоящие выходные там пройдут последние бесплатные мастер-классы.

1 марта их проведет двукратный серебряный призер Олимпийских игр Евгения Тарасова, а 2 марта посетители смогут покататься вместе с Викторией Синициной и Никитой Кацалаповым. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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