Новости градостроительного комплекса Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

Более 1 100 соцобъектов построили в столице с 2011 года, а до 2026-го построят еще порядка 150, сообщил Сергей Собянин. Возведены такие объекты, как новый кампус МГТУ имени Баумана, корпус лучевой терапии клинического центра "Коммунарка" и другие.

"На территории Юго-Восточного административного округа столицы по программе комплексного развития территорий реорганизуют 184 гектара земли на части бывших промзон Карачарово, Серп и Молот, Волгоградский проспект, Южный порт, Грайвороново, Курьяново и Выхино. В рамках реализации 13 проектов КРТ планируется создать современные городские пространства со сбалансированной застройкой и рабочими местами", – сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Новый тоннель изумрудной линии метро построят под Москвой-рекой. Его общая протяженность составит около 2,4 километра, из которых примерно 150 метров пройдет по руслу реки. Работы будут идти в сложных гидрогеологических условиях на глубине от 14 до 24 метров.