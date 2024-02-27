Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 февраля, 19:30

Город

Новую спецпрограмму подготовили в пространстве Москвы на выставке "Россия"

Новую спецпрограмму подготовили в пространстве Москвы на выставке "Россия"

"Мой район. Новости": столичные врачи стали тренироваться на отечественных симуляторах

В кинотеатре "Ударник" начали восстанавливать раздвижную крышу

В столице начал работать первый многофункциональный центр для курьеров Х5 Digital

Сергей Собянин рассказал о новых видах общественного и личного транспорта

Сергей Собянин принял решение о закупке коммунальных машин в столице

Собянин принял решение о комплексном развитии территорий в САО и ЗАО

Новости часа: 114 новых разработок успешно протестировали в медучреждениях Москвы

Новый городской вокзал Верхние Лихоборы создадут на севере столицы

"Интервью": Игорь Хатьков – о столичной онкологической помощи

В пространстве Москвы на выставке "Россия" подготовили новую специальную программу. Она поможет больше узнать о том, какие современные технологии используют в управлении большим городом и как цифровые сервисы делают жизнь москвичей комфортнее.

Как рассказала заммэра Наталья Сергунина, посетителей ждут тематические интерактивы, мастер-классы по программированию и робототехнике, встречи с экспертами отрасли и многое другое. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвыставкивидеоЕкатерина ФоменкоАнастасия Налетова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика