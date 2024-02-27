Новую спецпрограмму подготовили в пространстве Москвы на выставке "Россия"

В пространстве Москвы на выставке "Россия" подготовили новую специальную программу. Она поможет больше узнать о том, какие современные технологии используют в управлении большим городом и как цифровые сервисы делают жизнь москвичей комфортнее.

Как рассказала заммэра Наталья Сергунина, посетителей ждут тематические интерактивы, мастер-классы по программированию и робототехнике, встречи с экспертами отрасли и многое другое. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.