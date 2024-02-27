Новые маршруты автобусов появились у станции МЦД-4 Толстопальцево

В Москве благоустраивают новые территории у станций МЦД-4. Там появляются комфортные пешеходные зоны с освещением, перехватывающие парковки и остановки наземного транспорта. Благоустройство территорий около станций МЦД-4 помогает пассажирам сделать пересадки как можно удобнее.

Так, специалисты завершили работы по благоустройству станции Толстопальцево на четвертом диаметре. Подробнее о результатах – в эфире телеканала Москва 24.