27 февраля, 17:30Город
Новые маршруты автобусов появились у станции МЦД-4 Толстопальцево
В Москве благоустраивают новые территории у станций МЦД-4. Там появляются комфортные пешеходные зоны с освещением, перехватывающие парковки и остановки наземного транспорта. Благоустройство территорий около станций МЦД-4 помогает пассажирам сделать пересадки как можно удобнее.
Так, специалисты завершили работы по благоустройству станции Толстопальцево на четвертом диаметре. Подробнее о результатах – в эфире телеканала Москва 24.