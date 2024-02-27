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27 февраля, 15:30

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В кинотеатре "Ударник" планируют восстановить раздвижную крышу

В кинотеатре "Ударник" планируют восстановить раздвижную крышу

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В столичном кинотеатре "Ударник" планируют восстановить раздвижную крышу и сделать металлические балконные ограждения. Реставрация в этом здании уже началась.

Здание "Ударника" построено в стиле конструктивизма, оно является объектом культурного наследия, в прошлом веке это был самый крупный и самый оснащенный кинотеатр. Теперь у специалистов поставлена задача – вернуть кинотеатру звание самого технологичного в РФ.

После реставрации в "Ударнике" будет кинозал с трансформируемой сценой, остекленный купол главного зала и несколько небольших кинозалов. Обустроят входной вестибюль и кафе. Посетители смогут не только насладиться фильмами – там появится книжный магазин.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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