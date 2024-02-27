Специалисты благоустроили территории около станции МЦД-4 Толстопальцево

В ТиНАО продолжается развитие территорий, прилегающих к станциям МЦД-4. Там появляются перехватывающие парковки, остановки общественного транспорта и удобные пешеходные зоны. Так, около станции Толстопальцево специалисты построили подземный переход, а также организовали новые маршруты автобусов.



При создании благоустроенных территорий используются единые стандарты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.