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27 февраля, 14:30

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Специалисты благоустроили территории около станции МЦД-4 Толстопальцево

Специалисты благоустроили территории около станции МЦД-4 Толстопальцево

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В ТиНАО продолжается развитие территорий, прилегающих к станциям МЦД-4. Там появляются перехватывающие парковки, остановки общественного транспорта и удобные пешеходные зоны. Так, около станции Толстопальцево специалисты построили подземный переход, а также организовали новые маршруты автобусов.

При создании благоустроенных территорий используются единые стандарты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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