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27 февраля, 11:45

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Более 140 тыс "квадратов" недвижимости появится в ЦАО столицы

Более 140 тыс "квадратов" недвижимости появится в ЦАО столицы

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Советских пятиэтажных зданий в центре Москвы становится меньше благодаря программе реновации. На данный момент в Центральном административном округе строят три многоэтажки, еще восемь зданий находятся на этапе проектирования – это более 140 тысяч квадратных метров недвижимости. Такие данные предоставили в столичном департаменте градостроительной политики.

Ранее на территории округа под заселение уже передали шесть новостроек в Басманном, Красносельском, Пресненском и Таганском районах. Переселение затронуло жителей 35 домов, из которых полностью расселены 32 здания.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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