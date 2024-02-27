Более 140 тыс "квадратов" недвижимости появится в ЦАО столицы

Советских пятиэтажных зданий в центре Москвы становится меньше благодаря программе реновации. На данный момент в Центральном административном округе строят три многоэтажки, еще восемь зданий находятся на этапе проектирования – это более 140 тысяч квадратных метров недвижимости. Такие данные предоставили в столичном департаменте градостроительной политики.

Ранее на территории округа под заселение уже передали шесть новостроек в Басманном, Красносельском, Пресненском и Таганском районах. Переселение затронуло жителей 35 домов, из которых полностью расселены 32 здания.

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