27 февраля, 08:30Город
В Дептрансе Москвы рассказали о ситуации на дорогах 27 февраля
Вечерний трафик в Москве во вторник, 27 февраля, прогнозируется на уровне 5–6 баллов. Возможны локальные затруднения в центре, на ТТК и МКАД, сообщают в Дептрансе.
Быстрые магистрали в городе – проспект Багратиона, МСД и Кутузовский проспект. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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