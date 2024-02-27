В Дептрансе Москвы рассказали о ситуации на дорогах 27 февраля

Вечерний трафик в Москве во вторник, 27 февраля, прогнозируется на уровне 5–6 баллов. Возможны локальные затруднения в центре, на ТТК и МКАД, сообщают в Дептрансе.

Быстрые магистрали в городе – проспект Багратиона, МСД и Кутузовский проспект. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.