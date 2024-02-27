Ракетные комплексы "Ярс" были замечены на дорогах Москвы в ночь на 27 февраля

Москвичи в ночь на вторник, 27 февраля, увидели на дорогах тяжелые ракетные комплексы "Ярс". Как рассказали в Минобороны, их перебрасывают на новое место дислокации в рамках подготовки к параду в честь Дня Победы.

Комплексы "Ярс" предназначены для нанесения ядерных ударов по противнику и являются самыми современными системами в своем классе. Такая техника – традиционный участник парада.

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