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27 февраля, 07:30

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Ракетные комплексы "Ярс" были замечены на дорогах Москвы в ночь на 27 февраля

Ракетные комплексы "Ярс" были замечены на дорогах Москвы в ночь на 27 февраля

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Москвичи в ночь на вторник, 27 февраля, увидели на дорогах тяжелые ракетные комплексы "Ярс". Как рассказали в Минобороны, их перебрасывают на новое место дислокации в рамках подготовки к параду в честь Дня Победы.

Комплексы "Ярс" предназначены для нанесения ядерных ударов по противнику и являются самыми современными системами в своем классе. Такая техника – традиционный участник парада.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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